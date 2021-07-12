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Çin'den 'gevşeme', FED'den hep destek: Hafta moralli başlıyor!

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Çin'den 'gevşeme', FED'den hep destek: Hafta moralli başlıyor!
İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun hazırlamış olduğu günlük para, piyasa ve borsa analizi şöyle:
  • Çin, ivme kaybetmeye başlayan covid sonrası ekonomik toparlanmasını desteklemek adına zorunlu karşılık (ZK - reserve requirement ratio) oranlarında 50 baz puan indirime gitti. 20 Nisan 2020'den bu yana ilk kez politika tepkisi veren Çin, bu hamle ile yaklaşık 1 trilyon yuan (154,2 milyar $) uzun vadeli likidite serbest bırakarak bankaların rezerv olarak tutması gereken nakit miktarını azaltacak. 
  • Öte yandan, Japonya'nın çekirdek makine siparişleri, Mayıs ayında art arda üçüncü ayda da yükseliş kaydetti. Koronavirüs pandemisi ile mücadele eden bir ekonomi için sevindirici olarak görülen bu gelişme, Asya borsalarında yüzlerin gülmesine neden oldu. 
  • Asya hisseleri, Wall Street'teki Cuma günü rekor kapanış ve Çin'deki politika gevşemesinin küresel büyümeye ilişkin son zamanlardaki tedirginliklerin bir kısmını sakinleştirmeye yardımcı olmasıyla Pazartesi günü güzel bir ralli ile haftaya adeta merhaba dediğini görüyoruz. Gösterge endeks Tokyo borsası %2,3 yükseliş kaydederken, Asya genelinde %1 civarında yükseliş görülüyor. Asya'daki heyecanın aksine, ABD borsalarının vadeli işlemlerinde yatay bir seyir görüyoruz. 
  • Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve OPEC+ olarak bilinen bir grup olan müttefiklerinin Ağustos ayından itibaren üretimi artırmak için bir anlaşmaya varamamasının ardından petrol fiyatları geçen Salı günü sert düşüş kaydetmişti. Bunun da arkasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC+ üretim kısıntılarına yönelik önerilen sekiz aylık bir uzatma teklifini reddetmesinin yattığını geçen hafta paylaşmıştık. 
Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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