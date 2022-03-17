Çiğ süte dört ayda dördüncü zam

Soğuk zincir inek sütü 5,57'den 6,51 TL'ye, koyun sütü 11,47'den 13,21 TL'ye, keçi sütü ise 8,82'den 10,11 TL'ye yükseldi





Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) üreticiyi desteklemek maksadıyla çiğ süt fiyatlarına önceki gün zam kararı aldı, fakat dün duyurdu.

Buna göre en çok kullanılan soğuk zincir inek sütü 5,57'den 6,51 TL'ye, koyun sütü 11,47'den 13,21 TL'ye, keçi sütü ise 8,82'den 10,11 TL'ye yükseldi.

En son 16 Aralık'ta yapılan zamdan sonra çiğ süt fiyatları yeniden zamlanmış oldu. Ayrıca sadece 4 ayda litre başına 3 lira civarında bir artışın gerçekleştiği görülüyor.

Çiğ süte yapılan zamlar piyasadaki tüm süt ürünlerinin fiyatlarının artmasına sebep oluyor. Önceki gün Koop-Süt ürünlerine yüzde 20 oranında zam yapılmıştı.

Son zammın yapıldığı 16 aralık 2021 tarihinde dolar kuru 15,50 TL seviyelerinde iken, bugün ise 14,70 seviyelerinde seyrediyor.

ZAM NEDEN YAPILDI?

Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği, maliyetlerin arttığını öne sürerek eylem yapmıştı. Eylemin ardından Tarım Bakanlığı yüzde 40'lık arpa zammını geri çekmiş, bunun yanında sütün litre fiyatına da 94 kuruşluk bir iyileştirme (zam) yapmıştı. Bu oran ise çiğ süt fiyatlarının yaklaşık yüzde 20 oranına denk geliyor. Çiğ süte yapılan bu zam, zincirleme olarak tüm sektörleri etkiliyor. Kaşardan hellime, yoğurttan nora kadar tüm süt ürünlerine yüzde 20 oranında zam yapılması bekleniyor.

