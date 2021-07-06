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Çiğ süt fiyatları yeniden belirlendi

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Çiğ süt fiyatları yeniden belirlendi

Hayvan üreticileri ile sağlanan uzlaşının ardından SÜTEK Yönetim Kurulu, çiğ süt fiyatlarını yeniden belirledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, SÜTEK Yönetim Kurulu 29 Haziran’da yaptığı toplantıda, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere çiğ süt fiyatlarını yükseltti.

Yeni fiyatları gösteren tablo şöyle:

SÜT FİYATI

SÜTEK

İMALATÇI

DGD

ÜRETİCİ

1-1000 lt

1-1000 lt

İNEK SÜTÜ

SOĞUK ZİNCİR

3,30

0,10

3,40

0,70

4,00

BUZLUKTA SOĞUTULMUŞ

3,20

0,10

3,30

0,70

3,90

AÇIK

2,70

0,10

2,80

0,30

3,00

KOYUN SÜTÜ

SOĞUK ZİNCİR

6,90

0,10

7,00

1,00

7,90

BUZLUKTA SOĞUTULMUŞ

6,70

0,10

6,80

1,00

7,70

AÇIK

6,45

0,10

6,55

0,85

7,30

KEÇİ SÜTÜ

SOĞUK ZİNCİR

5,20

0,10

5,30

0,90

6,10

BUZLUKTA SOĞUTULMUŞ

5,00

0,10

5,10

0,90

5,90

AÇIK

4,80

0,10

4,90

0,70

5,50
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