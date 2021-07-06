Çiğ süt fiyatları yeniden belirlendi

Hayvan üreticileri ile sağlanan uzlaşının ardından SÜTEK Yönetim Kurulu, çiğ süt fiyatlarını yeniden belirledi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, SÜTEK Yönetim Kurulu 29 Haziran’da yaptığı toplantıda, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere çiğ süt fiyatlarını yükseltti.
|
Yeni fiyatları gösteren tablo şöyle:
|
SÜT FİYATI
|
SÜTEK
|
İMALATÇI
|
DGD
|
ÜRETİCİ
|
1-1000 lt
|
1-1000 lt
|
İNEK SÜTÜ
|
SOĞUK ZİNCİR
|
3,30
|
0,10
|
3,40
|
0,70
|
4,00
|
BUZLUKTA SOĞUTULMUŞ
|
3,20
|
0,10
|
3,30
|
0,70
|
3,90
|
AÇIK
|
2,70
|
0,10
|
2,80
|
0,30
|
3,00
|
KOYUN SÜTÜ
|
SOĞUK ZİNCİR
|
6,90
|
0,10
|
7,00
|
1,00
|
7,90
|
BUZLUKTA SOĞUTULMUŞ
|
6,70
|
0,10
|
6,80
|
1,00
|
7,70
|
AÇIK
|
6,45
|
0,10
|
6,55
|
0,85
|
7,30
|
KEÇİ SÜTÜ
|
SOĞUK ZİNCİR
|
5,20
|
0,10
|
5,30
|
0,90
|
6,10
|
BUZLUKTA SOĞUTULMUŞ
|
5,00
|
0,10
|
5,10
|
0,90
|
5,90
|
AÇIK
|
4,80
|
0,10
|
4,90
|
0,70
|
5,50