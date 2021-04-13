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Çiftçiler, traktörleriyle Başbakanlık önünde

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Çiftçiler, traktörleriyle Başbakanlık önünde
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Başbakanlık önünde toplanan çiftçilerin eyleminde gerginlik artıyor. Çiftçiler, "Başbakan'ın kendileriyle görüşmeye gelmediği gerekçesiyle" protestolarının dozunu giderek artırıyor. Traktörleri Başbakanlık girişi önüne çeken çiftçiler, taleplerinin dikkate alınmaması ve kendileriyle görüşülmemesi halinde eylemi "büyüteceklerini" belirttiler. 
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