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Çeyrek dönem sonuna kadar ‘dolar’. Sonra parti yeniden ‘başlar’

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Çeyrek dönem sonuna kadar ‘dolar’. Sonra parti yeniden ‘başlar’
İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
  • Küresel mali piyasalar, haftabaşından itibaren satış baskısına maruz kaldı. Halbuki, aylardır ardı arkası kesilmeyen bol paranın da yardımı ile ‘dolar sat ne alırsan al’ teması hakimdi.
  • Lakin, küresel çapta önde gelen bankalara ait belgelerin ifşa edilmesi ardından bankacılık sektörüne ilişkin artan güven erozyonu, küresel olarak artan vaka sayıları ve yeniden artan izolasyon endişesi, ve nihayetinde FED’in de daha fazlasını yapamayarak topu para politikasından maliye politikasına atması, piyasalarda risk iştahını adeta söndürdü.
  • Partide birinin aniden ışıkları açması ile başlayan ‘ne oluyor’ endişesi, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkarak güvenli limana hücum etmesine neden oldu: Dolar son 2 ayın zirvesine ulaştı (bakınız grafik).
  • Satış baskısının arkasında, yukarıda saydığımız nedenlere ilaveten, okuduğumuz raporlarda, önemli bir konu dikkatimizi çekti. Yaklaşan çeyrek dönem sonu nedeniyle, fonların portföy dengelerini sağlamaları açısından, hisse senetlerinde yüklü miktarda satış yapmaları gerektiği görüşü, son günlerde yaşananları bir nebze de olsun anlatıyor.
  • Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni 
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