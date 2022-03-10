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Çeyrek altın 1500 TL’yi geçti

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Çeyrek altın 1500 TL’yi geçti
Altının gram fiyatı, dün güne yükselişle başlamasının ardından 958,3 liradan işlem gördü.
Çeyrek altın 1.574 lira, Cumhuriyet altını da 6.432 liradan satıldı.
 
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