Çeyrek altın 1000 TL'yi gördü

Altın fiyatlarının küresel çapta yükselmesi ve dolar/TL‘de rekor seviyelerin görülmesiyle çeyrek altının fiyatı da 1,000 TL‘nin, gram altın 617 TL’nin üzerini gördü





Türkiye’de çeyrek altın, Dolar/TL’nin 10.20’nin üzerine çıkması ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişin sürmesiyle tarihte ilk kez 1,000 TL’nin üzerini gördü.

Gram altın, dolar/TL’nin cuma günü 10 seviyesine ulaşması ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle beraber 600 TL’nin üzerini görmüştü. Gram altın, dolar/TL’nin yeni haftada da rekor tazelemesi ve küresel altın fiyatlarındaki yüksek seyirle salı günü 617 TL’ye kadar tırmandı.

ABD enflasyon verisinin beklenenden yüksek gelmesi ve Fed’in yakın zamanda faiz artırmayacağına dair beklentilerden destek bulan ons altın, 1,865 dolara kadar tırmandıktan sonra geçen haftayı yüzde 2.5’ten fazla yükselişle 1,870 dolar civarında kapatmıştı.

Değerli metal yeni haftaya düşüşle 1,857 dolar civarında başladıktan sonra hafif bir yükselişle salı günü 1,873 dolar civarında işlem görüyor.



