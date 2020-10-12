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Cevabı aranan soru: TCMB'nin acı eşiği nerede?

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Cevabı aranan soru: TCMB'nin acı eşiği nerede?
İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
  • Haftanın son iş günü, USD/TRY kurunun piskolojik 8 sınırına dayanarak yeni bir zirveye yapması, TCMB'nin sıkılaştırma adımlarına bir yenisi daha eklemesine neden oldu.
  • Piyasaları, Eylül ayı olağan PPK toplantısında 200 baz puan faiz artırarak şaşırtan TCMB, TL'nin değer kaybının hızlandığı geçen hafta, swap işlemlerinde kullanılan TL faizini, politika faizi olan %10,25'den borç verme faizi olan %11,75 seviyesine yükseltterek cevap vermeye çalıştı.  
  • TCMB'nin bu tip hamleleri TL'yi nefeslendirse de, direk faiz artırmaktan ziyade dolaylı yollarla TL'ye ulaşımı pahalı hale getirmesi, istenilen düzeyde pek de etki doğuramıyor. 
  • TCMB, günlük olarak piyasalara verdiği TL likiditesinin kabaca yarısını %10,25 olan politika faizinden veriyordu. Bankaların TCMB'ye döviz vererek karşılığında aldığı TL (swap - yani değiş tokuş) faizin 150 baz puan artırılarak %11,75'e yükseltilmesi, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini 50 ile 100 baz puan arasında yukarı itme potansiyeli taşıyor (bakınız grafik).  
  • Yurtdışı cephede ise, ABD'de mali teşvik paketine bel bağlayan piyasalara, enflasyonun istenilen düzeye gelebilmesi için ne gerekiyorsa yapılacağı yönünde piyasa dostu ibareler içeren Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları eklenince, küresel risk iştahı üzerinde geçen hafta ciddi anlamda olumlu bir etki doğurdu (gelsin ucuz ve bol paracıklar).
  • Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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