Çavuşoğlu: Ülkedeki üretim maliyetlerini düşürecek alanlara desteğimiz sürecek

Üreticinin her zaman yanında olduklarına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, üretimde yeni teknolojilere ve ekonomik açıdan verimliği artıracak olan alanlara desteklerinin devam edeceğini vurguladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkede ekonomik açıdan verimi artıracak, üretim maliyetini düşürecek alanlara ve teknolojilere destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.Bakan Çavuşoğlu, pandemiden kaynaklanan ve iklim şartlarının getirdiği olumsuzluklara rağmen, üreticinin emeğinin karşılığını alması ve üretimin devamı için çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.Bakan Çavuşoğlu, ülkemizde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde kaba yem olarak önemli yer teşkil eden mısır silajının üretimini yapan Bayur Tarım İşletmeleri’ni ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, mısır silajı hasadını inceleyerek, bilgi aldı.Silaj teknolojisinin ekonomik olarak gelir getirdiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, sözkonusu teknolojinin ülkede gelişmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.Bakan Çavuşoğlu, mısır silajının hayvan beslenmesinde kaba yem olarak önemli yeri olduğuna işaret ederek, “Kaba yemler, beslenmenin olmazsa olmazıdır” dedi. Bakan Çavuşoğlu, kaba yemlerin ekonomik olduğunu, maliyetleri düşürdüğünü ve verimi artırdığını kaydetti.Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’den gelen suyun tarımda kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, bölgedeki silaj üretimini artırmayı hedeflediklerini anlatarak, bu durumun ülke üretiminin ve üreticilerinin geleceğine büyük katkı yapacağını ifade etti.Bakan Çavuşoğlu, yem bitkileri yetiştiriciliğinde çeşitliliğin artırılarak devam etmesi gerektiğini, bu konuda Bakanlık tarafından teşvik verildiğini ve bu teşviklerin süreceğini aktardı.Üreticinin her zaman yanında olduklarına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, üretimde yeni teknolojilere ve ekonomik açıdan verimliği artıracak olan alanlara desteklerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.