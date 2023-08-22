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Çavuş, Patates Üreticileri Birliği'yle görüştü

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Çavuş, Patates Üreticileri Birliği'yle görüştü
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Engin Haksever başkanlığındaki Patates Üreticileri Birliği heyetini kabul etti.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, patates üretimi ve parmak patates ile ilgili sorunların ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü kabulde, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, sektörün sorunlarının çözümü, sektörün geliştirilmesi ve üretimin artırılması yönünde sıkı işbirliği içerisinde çalışacaklarını vurguladı.
Toplantıya, Cypro Chips Trading direktörleri Güven Yücener, Günel Yücener, Ticaret Dairesi Müdürü Sevil Yönlüer ve Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci de katıldı.
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