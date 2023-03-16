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Casino işletmecilerİnden Dayanışma Platformu’na 10 milyon TL bağış

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Casino işletmecilerİnden Dayanışma Platformu’na 10 milyon TL bağış
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Casino İşletmecileri Birliği (CİB), Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’na ilk etapta 10 milyon TL bağışta bulundu.
Birlik’ten yapılan açıklamaya göre, bağış çekini bugün Casino İşletmecileri Birliği Başkan Yardımcısı Ayhan Sarıçiçek, Platform Koordinatörü Erçin Tekakpınar’a verdi.
Başkan Yardımcısı Ayhan Sarıçiçek bağışlarının devam edeceğini söyledi.
 
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