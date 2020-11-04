Casino İşletmecileri Birliği olağan genel kurula gidiyor

Casino İşletmecileri Birliği (CİB) 7. Olağan genel kurul toplantısı yarın (05 Kasım 2020) yapılıyor.
Girne Lord’s Palace Otel’de yarın saat 15.00 de başlayacak ve pandemi kuralları gözetilerek yürütülecek olağan genel kurul toplantısında Birlik Yasası uyarınca Birliğin Başkan, yönetim, disiplin ve denetleme kurullarında görev yapacak üyeler de seçimle belirlenecek.
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