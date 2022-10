Capital Sigorta, sektöründe lider kuruluşlar arasına girdi

Capital Sigorta 2021 yılı yerel sigorta şirketleri arasında prim üretiminde birinci, vergi rekortmenlerinde ise tüm sigortacılık sektöründe ikinci sırada yer aldı

2014 yılında faaliyete başlayan ve KKTC’deki Sigortacılık Sektörünün en genç yapı taşlarından biri olan Capital Sigorta, 2021 faaliyet yılı sonu verilerine göre sadece 7 yılda sektörün lider kuruluşları arasında ilk sıralarda yeralmayı başardı. 2021 yılında yerel sigorta şirketleri arasında prim üretiminde birinci olan Capital Sigorta, Vergi rekortmenlerinde ise tüm sigortacılık sektöründe ikinci sırada yeraldı.

Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun yaptığı açıklamada, her alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne katma değer yaratmak için hiç durmadan çalıştıklarını belirterek, 2021 yılının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandeminin artçı sarsıntılarının yaşandığı bir dönem olmasına rağmen Capital Sigorta’nın göstermiş olduğu bu başarıdan ötürü mutluluğunu ifade etti. Özellikle sigorta gibi insana dokunan ve yapılan işin toplumsal etkisinin yüksek olduğu bir sektörde, riskleri ve beklentileri öngörebilmenin, doğru analiz ederek çözüm geliştirebilmenin önemine değinen Tekin Arhun, Capital Sigorta’nın bu sorumlulukla, risk algısının, riske yönelik önlemlerin ve aksiyonların nasıl değiştiğine dair izlenecek yol haritasını çok iyi planladığının altını çizdi. Arhun; müşterilerinin ve tüm paydaşlarının ihtiyaçlarına en kısa sürede cevap vermeyi şiar edinmiş tüm Capital Sigorta çalışanlarına teşekkür etti.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Capital Sigorta Genel Müdürü Kutlu Yorucu; “ Kurulduğumuz günden bugüne, sigorta sektörünün öncü ve tercih edilen markası olmayı hedefledik. Hedefimize ulaşmak için yönetim kurulumuz, ekip arkadaşlarımız ve acentelerimizle birlikte çok çalışarak, hedeflerimize emin adımlarla yürüdük. Hep birlikte kazandığımız başarılar ve gerçekleştirdiğimiz işler; kurumsal ve bireysel portföyümüzün her yıl daha da büyümesini sağladı. Büyük bir gururla belirtmeliyim ki, bu büyümenin neticesinde Capital Sigorta, 2021 faaliyet yılını prim üretiminde yerel şirketler arasında 1. sırada tamamladı.” İfadelerini kullandı.

Sigortalıların ve tüm paydaşların yanında olmak için büyük çaba harcayan Capital Sigorta’nın bu yöndeki çalışmalarına hız kesmeden devam ettirdiğini ifade eden Kutlu Yorucu; Capital Sigorta’yı bugünlere taşıyan, vizyonu ile her konuda kendilerine yol gösteren Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun’a, sigortalılarımızın mutluluğunu herşeyin ötesinde tutan ve onların ihtiyaçlarına cevap vermek için fedakarca çalışan genç ve dinamik kadromuza, bizlere her daim destek veren kıymetli iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür eder, önümüzdeki nice yıllarda da hep birlikte en iyisi olmak için azimle çalışmaya, değerlerimiz ışığında daha güçlü ve başarılı olmaya devam etmek kararlılığında olduklarını belirtti.