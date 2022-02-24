Capital Sigorta müşteri memnuniyeti %90

Özel bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen ankette Capital Sigorta’dan hizmet alan müşterilerin %90’ı aldıkları hizmet ve ürünlerden memnun oldukları ve bundan sonraki sigorta ihtiyaçlarında Capital Sigorta ile yollarına devam edecekleri ortaya çıktı

Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun liderliğinde, her yıl olduğu gibi Capital Group içerisinde yeralan şirketlerden biri olan ve günden güne büyüyerek müşterileri tarafından güven kazanan Capital Sigorta üst düzey yöneticileriyle önümüzdeki yılın hedeflerinin belirlendiği bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda geçtiğimiz yılın değerlendirilmesi yapılırken 2022 yılı hedefleri, gerek müşteriler, gerekse sektörün beklentileri ile yeni ürünlerin planlaması yapıldı. Bu planlamalar yapılırken Capital Sigorta’dan hizmet alan müşterilerin memnuniyetini ölçmeye yönelik gerçekleştirilen “Müşteri Memnuniyeti Anketi” sonuçları dikkate alındı.



Özel bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen ankette Capital Sigorta’dan hizmet alan müşterilerin %90’ı aldıkları hizmet ve ürünlerden memnun oldukları ve bundan sonraki sigorta ihtiyaçlarında Capital Sigorta ile yollarına devam edecekleri ortaya çıktı. Toplam 758 müşterinin telefonla aranılarak gerçekleştirilen anket ile ilgili değerlendirmede bulunan Tekin Arhun; küreselleşmenin sonuçlarının daha netleştiği günümüzde, birbirinden uzak coğrafyaların birbirine çok yaklaştığı, yoğun rekabet ortamında müşterilerinin istek ve beklentilerini en iyi anlayan, hızlı, kaliteli ve düşük maliyetli ürün ya da hizmetler ile bu beklentilere yanıt veren şirketlerin rekabet üstünlüğü sağlayacağının altını çizdi.



Araştırmanın amacı müşteri memnuniyetini ölçmek; sorun yaşayan müşterilerin sıkıntılarının kaynağını tespit edip bu sorunların giderilmesini sağlamak olduğunu ifade eden Tekin Arhun, özellikle hizmet sektoründe prosesin üretildiği anda tüketilen elle tutulamayan, ölçülemeyen ve tartılamayan bu özel yapısı dikkate alındığında müşterilerimizi anlamanın çok önemli olduğunu vurguladı. Tekin Arhun iş hayatına atıldığı ilk günlerden bu güne hizmet sektörünün farklı alanlarında görev aldığını, kalite nosyonunu almış biri olarak müşteriyi anlamanın ve onların ihtiyaçlarına göre hizmet üretmenin yakın gelecekte daha da önem kazanacağı kanaatinde olduğunu ifade etti. Ölçülemeyen, sayılamayan verileri ölçülebilir ve sayılabilir hale getirmenin özellikle hizmet sektoründe kalitenin iyileştirilmesinde ve mükemmele yolculukta önemli bir yer teşkil edecegine inandığını söyledi.



Araştırma, istatistik, toplumsal data konusunda açlık yaşanan ülkemizde her tür verinin işletmelere ışık tuttuğunu ifade eden Arhun geri bildirim mekanizması ile gelişip amacına yaklaşan bir hizmet standartı tahayyül ettiğini, Capital Sigorta’nın bundan sonraki yol planında hizmet kalitesini bu ankette tespit edilen müşteri beklentileri doğrultusunda şekillendirileceğini belirtti.



