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Çağ-Sen Li-Koop’ta mobbing uygulandığını savundu

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Çağ-Sen Li-Koop’ta mobbing uygulandığını savundu
Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) Lefkoşa İktisat Kooperatifinde (Li-Koop), yasa dışı bir şekilde birilerinin işine son verilmeye çalışıldığını, Kurumda mobbing uygulandığını ileri sürdü.
Çağ-Sen  Başkanı Mehmet Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, Li-Koop’ta yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi bulunduğunu, sözleşmeye göre işten çıkarma yetkisinin disiplin kurulunda olduğunu ancak 5 kişilik Li-Koop Yönetim Kurulunun 3 üyesinin kararıyla bir çalışanın görevine son verilmeye çalışıldığını ileri sürdü.
Son 4 yıldan beridir, özellikle de son bir yılda Li-Koop iş yerinde Çağ-Sen üyesi çalışanlara mobbing uygulandığını savunan Davulcu, “Bu durumu belgeleyerek Çalışma Bakanlığını bilgilendirdik.  Çalışma Bakanlığı dönemin müsteşarı imzasıyla Li-Koop yönetimine yaptıklarının suç teşkil ettiğini belirten bir yazılı uyarı gönderdi. Buna karşın, Li-Koop’ta mobbing artarak devam etti.  Bir iç murakıp diğeri muhasebe sorumlusu olmak üzere 2 çalışan peş peşe isten ayrılmak zorunda bırakıldı” dedi.
 
 
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