Çağ-Sen Li-Koop’ta mobbing uygulandığını savundu

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) Lefkoşa İktisat Kooperatifinde (Li-Koop), yasa dışı bir şekilde birilerinin işine son verilmeye çalışıldığını, Kurumda mobbing uygulandığını ileri sürdü.
Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, Li-Koop’ta yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi bulunduğunu, sözleşmeye göre işten çıkarma yetkisinin disiplin kurulunda olduğunu ancak 5 kişilik Li-Koop Yönetim Kurulunun 3 üyesinin kararıyla bir çalışanın görevine son verilmeye çalışıldığını ileri sürdü.
Son 4 yıldan beridir, özellikle de son bir yılda Li-Koop iş yerinde Çağ-Sen üyesi çalışanlara mobbing uygulandığını savunan Davulcu, “Bu durumu belgeleyerek Çalışma Bakanlığını bilgilendirdik. Çalışma Bakanlığı dönemin müsteşarı imzasıyla Li-Koop yönetimine yaptıklarının suç teşkil ettiğini belirten bir yazılı uyarı gönderdi. Buna karşın, Li-Koop’ta mobbing artarak devam etti. Bir iç murakıp diğeri muhasebe sorumlusu olmak üzere 2 çalışan peş peşe isten ayrılmak zorunda bırakıldı” dedi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.