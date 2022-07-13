Bütçede kara delik

Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre Haziran 2022 sonu itibarıyla 6 aylık genel bütçe 166 milyon 578 bin TL, yerel bütçe de 411 milyon 732 bin TL “açık” verdi

Borçlar ödenemiyor



KKTC Merkez Bankası’nın açıklamasına göre tahsil edilemeyen borçlar 1,6 milyarın üzerine çıktı. Takipteki alacakların 1,2 milyarı özel sermayeli, 250 milyonu şube, 227 milyonu da kamu bankalarına ait





KKTC Bankacılık sektörünün tahsili gecikmiş alacakları (TGA-Mahkemelik borçlar) Eylül 2019 sonu itibarıyla 1 milyar 682 milyon TL’yi geçti. KKTC Merkez Bankası’nın 2022 birinci çeyrek raporuna göre Mart 2020 sonunda 1 milyar 102,7 milyon TL olan sektörün toplam tahsili gecikmiş alacakları, Mart 2022 sonunda yüzde 12.81 oranında arttı. TGA bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.66 oranında, üç aylık dönemde ise %6.12 yükseldi. Merkez’in verileri toplam TGA’nın 1 milyar 203,39 milyon TL’lik kısmı özel sermayeli bankalar, 250,8 milyon TL’lik kısmı şube bankaları, 227,75 milyon TL’lik kamu bankaları üzerinde kayıtlı.

Rapora göre özel bankaların takipteki alacaklar içindeki payı kamu bankaları ile şube bankalarının toplamını ikiye katlıyor. Mart 2021-Mart 2022 döneminde özel sermayeli bankaların toplam TGA içindeki payı yüzde 68.30’dan yüzde 71.54’e yükseldi. Kamu bankalarının payı yüzde 15.82’den yüzde 13.54’e, şube bankalarının payı ise yüzde 15.88’den yüzde 14.92’ye geriledi. Aralık 2021’de kamu eliyle yönetilen bankaların takipteki alacaklardaki payı yüzde 14.86, şube bankalarının payı yüzde 15.73, özel sermayeli bankaların payı ise yüzde 69.41 düzeyinde olmuştu.

2022 yılı birinci çeyreğinde, toplam aktifler 88 milyar 305,67 milyon TL, toplam brüt krediler 45.161,93 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Aktifler içinde TGA’lar 1 milyar 682,12 milyon TL, özel karşılıklar 985,17 milyon TL oldu. Banka grupları bazında incelendiğinde, Mart 2022’de Özel sermayeli bankalarda toplam aktifler 41,4 milyar, toplam brüt krediler 24,1 milyar, TGA’lar 1,2 milyar, özel karşılıklar 559,42 milyon TL düzeyinde kayıtlara geçti. Kamu eliyle yönetilen bankalarda toplam aktifler 18,9 milyar, toplam brüt krediler 9,4 milyar, TGA’lar 227,75 milyon, özel karşılıklar ise 224,29 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şube bankalarında toplam aktifler 27,9 milyar, toplam brüt krediler 11,6 milyar TL, TGA’lar 250,98 milyon, özel karşılıklar da 201,46 milyon TL seviyesinde oldu.

