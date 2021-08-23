Bütçe açığı hızla büyüyor

Maliye Bakanlığı verilerine göre Ocak-Temmuz 2021 döneminde yerel bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 990.51 oranında arttı ve 895 milyon TL’yi aştı

KKTC’nin avans dahil yerel bütçe açığı 895 milyon TL’yi aştı… Maliye Bakanlığı verilerine göre Ocak-Temmuz 2021 döneminde “yerel bütçe” açığı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %990.51 oranında arttı.2020’nin yedinci ayı sonunda 80 milyon 574 bin 711 Türk Lirası fazla veren “yerel bütçe”, bu yıl 717 milyon 522 bin 598 Türk Lirası açık verdi.STANDARD Kıbrıs’ta bakanlığın verileri ayrıca, “Genel Gelirler” ile “Genel Giderler” açısından Ocak-Temmuz 2020’de 177 milyon 225 bin 609 TL fazla verdiğini, buna karşın 2021’in yedinci ayı sonunda genel bütçede 501 milyon 211 bin 723 TL açık oluştuğunu gösteriyor.Verilere göre genel bütçedeki yedi aylık açık, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %382.81 oranında artış gösterdi.Maliye Bakanlığı’nın rakamlarına bütçe için alınan 177 milyon 958 bin 961 TL avans da eklenince, Temmuz 2021 sonunda Hazine’nin “yerel bütçedeki” yedi aylık “avans dahil açığı” 895 milyon 176 bin 047 TL’ye, genel bütçedeki “avans dahil açığı” da 678 milyon 865 bin 171 TL’ye, ulaşıyor.Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre; Temmuz ayı sonu itibarıyla bütçenin 2021 yılı boyunca toplam “yerel gelirleri” 3 milyar 788 milyon 245 bin TL, “yerel giderleri” de 4 milyar 505 bin 768 bin TL oldu. Ocak-Temmuz 2020 döneminde “yerel gelirler” 3 milyar 843 milyon 776 bin TL, “yerel giderler” de 3 milyar 763 milyon 202 bin TL düzeyinde hesaplanmıştı.Veriler ayrıca, Ocak-Temmuz 2021 döneminde bütçenin “genel giderlerinin” 4 milyar 915 milyon 951 bin TL, “genel gelirlerinin” ise 4 milyar 414 milyon 740 bin TL olarak gerçekleştiğini gösteriyor. 2020’de bu rakamlar “genel giderler” için 4 milyar 063 milyon 649 bin TL, “genel gelirler” için ise 4 milyar 240 milyon 874 bin TL olarak kayıtlara geçmişti.Maliye Bakanlığı rakamları incelendiği zaman TC Yardım ve Krediler kaleminin gerçekleşme rakamında “kamu maliyesinin desteklenmesi” amacıyla sağlanan “kredinin” 2021 yılında 249,4 milyon TL olduğu dikkati çekiyor.Rakamlar Türkiye’nin yedinci ay sonunda savunma bütçesine 316 milyon TL hibe verdiğini gösteriyor. İlk yedi ayda TC hibeleri başlığı altında yer alan “TC yatırım bütçesine” 12,7 milyon, “reel sektörün desteklenmesi” bütçesine de 42 milyon TL sağlandığı da kayıtlarda yer alıyor.