Bütçe açığı 2020 sonunda 536,2 milyon TL

Merkez Bankası, 2020 yılı son çeyreğinde ülke enflasyonundaki değişimin bir önceki yılın aralık ayına göre ekim ayında yüzde 11,86, kasım ayında yüzde 14,55 ve aralık ayında ise yüzde 15,03 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

KKTC Merkez Bankası 2020 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin bülteni bankanın web sitesi üzerinden yayımladı.

GELİR-GİDER DENGESİ

2020 yılında bütçe giderleri ve gelirleri toplamlarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı bültene göre 2020 yılı bütçe giderleri ve gelirleri toplamları sırasıyla 8.696,2 milyon TL ve 8.160 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçe 536,2 milyon TL açık verdi.

Bu rakamlarla birlikte 2019 yılına kıyasla, 2020 yılında bütçe gelirlerinde yüzde 10,2, bütçe giderlerinde ise yüzde 13,1 artış yaşandı.

TAHSİLİ GECİKMİŞ ALACAKLAR

Bültende yer alan verilere göre, sektörün tahsili gecikmiş alacakları (TGA) bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,3 artarak 1.555,9 milyon TL’ye yükselmiştir.

KKTC Merkez Bankası tarafından açıklanan bültene göre, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bankacılık sektörünün aktif toplamının bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,21 oranında artarak 50.601,3 milyon TL’ye yükseldi.

Bankacılık sektörünün aktif toplamı bir yıllık dönemde ise yüzde 24,18 oranında artış gösterdi.

“EN BÜYÜK PAYI YÜZDE 56,83 İLE BRÜT KREDİLER OLUŞTURDU”

2020 yılı aralık ayı itibarıyla sektörün aktif toplamı içerisindeki en büyük payı yüzde 56,83 ile brüt krediler, ikinci en büyük payı ise yüzde 29,17 ile nakit ve nakit benzeri kalemler oluşturdu.

2020 yılı aralık ayı itibarıyla işletme kredileri 18.868,7 milyon TL ile krediler içerisinde birinci sırada yer alırken, 6.329 milyon TL ile tüketici kredileri ikinci sırada yer aldı.

Sektörün pasif toplamı içerisinde yüzde 82,58 ile en büyük pay kalemi olan mevduat ise 2020 yılı son çeyrek itibarıyla bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 4,16 oranında artarak 41.787,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Türlerine göre bankacılık sektörü mevduat toplamına bakıldığı zaman, 29.453,4 milyon TL ile tasarruf mevduatı, mevduatın vade dağılımına bakıldığı zaman ise yüzde 49,61’lik oranla 1 ay vadeli mevduat en büyük paya sahip.

Bankacılık sektöründe mevduatın krediye dönüşüm oranı 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,76 puan artarak yüzde 68,82 seviyesine yükseldi.