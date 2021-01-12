"Bundan sonraki süreçte adaya daha fazla yatırım olacak"

NorthernLand Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt "Bundan sonraki süreçte kendi hayat kalitesini, özgürlüğünü, sağlığını daha fazla düşünenlerin adaya daha fazla yatırım yapacağını düşünüyoruz" dedi

Ülkemizin önde gelen inşaat şirketlerinden NorthernLAND, devam eden projelerine hız verirken, yeni projeler için de kolları sıvadı. Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt yeni dönemle ilgili hedeflerini açıkladı.

Pandemi nedeniyle dünyayı etkisi altına alan ekonomik sıkıntılar ülkemizdeki çeşitli sektörleri de olumsuz etkiledi. Gelişen aşı çalışmaları ile birlikte, sektörler yeni dünya düzenine adapte olmak için çalışmalarını hızlandırdı. Vakit kaybetmeden, dünyada ve çevremizde üretilen ve ekonomiyi ayağa kaldıracak kararların, ülkemizde de planlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor.

Pazarlama ve özellikle dijital pazarlama alanında ülkemizin en gelişmiş inşaat şirketleri arasında yer alan NortherLAND, 2021 yılında daha çok ülkeye konut satışı yapmanın yanında Girne bölgesinde de emlak yatırımları yapmak için çalışmalarına hız verdi.

Grand Sapphire Resort and Residences projesi ise, planlandığı gibi ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde 48 saat aralıksız süren yeni beton dökümü ile ivme kazanan proje, pandeminin olumsuz koşullarına rağmen hızla ilerlemeye devam ediyor.

NorthernLAND Direktörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt, 2020 yılındaki durumu ve 2021 yılındaki hedeflerini paylaştı.

Bozkurt, Pandemiyi iyi yöneten bir ülkenin, ekonomiyi kötü yönetmesi beklenemez. Vakit kaybetmeden, dünyada ve çevremizde üretilen ve ekonomiyi ayağa kaldıracak kararların, ülkemizde de planlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor.

Aşı çalışmalarının gelişmesi ve KKTC’de krizin iyi yönetilmesi nedeniyle, yatırımcının bunu avantaja çevirebileceğini söyledi. Hiç ara vermeden pazarlama departmanı ile dijital pazarlama çalışmalarına devam ettiğini belirten Bozkurt, “İçinde bulunduğumuz olumsuz şartları hem şirketimiz hem de ülkemiz için bir avantaja çevirmek için iş planımız hazır. Çok çalışarak, bu süreci başarı ile tamamlayacağız” dedi.

Soru: 2020 yılını sektör açısından değerlendir misiniz?

Cevap: 2020 tabi ki pandeminin gelişi ile beklentilerimiz doğrultusunda gelişmedi.

Pandemi tüm dünyanın yaşadığı bir sürprizdi. Tabi ki ilk başta herkeste kendini koruma içgüdüsü ile ne olacak kötü günler bizi mi bekliyor düşüncesi oluştu.

Biz pandemi döneminde evden telekonferansla çok fazla toplantı yaptık, çalışmayı tercih ettik.

O dönemde biz de aynı şekilde koruma içgüdüsü ile hareket etseydik, bizim için gelecek için daha kötü olacağını düşündük. Bu nedenle yatırımlarımızı çoğaltarak sürdürülebilir bir iş ortamı için adımlar attık.

Şirket olarak var gücümüzle, finansal imkanlarımız doğrultusunda, ekonomik durumumuzu masaya yatırdık ve 2020 yılında dedik ki ayni şekilde tüm yatırımlarımız devam edecek.

2021 yılında yeni yatırımlara gireceğiz.

2020 yılı içerisinde Yeniboğaziçi bölgesinde “Emerald Villas” projemizi açtık. 2021 yılı içerisinde Alsancak’ta özel lux villa projemizi açacağız. DAÜ’nün içerisinde yatırım amaçlı kira getirisi yüksek olan yeni bir apartman projemiz var onu da açacağız.

Grand Sapphire Resort Hotel’in inşaatına başladık. Geçtiğimiz gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en yüksek oteli olma özelliğini taşıyan projenin 7 bin metreküplük ciddi bir döküm ile temelini de döktük.

Soru: Dünya genelinde ciddi bir pazarlama var. 38 ülkede pazarlama yapıyorsunuz. Pandemi döneminde bu bağınız koptu mu? Northernland olarak o pazarı kaybettiniz mi?

Cevap: Biz zaten pandemi döneminde eksikliklerimiz nelerdir ona baktık. Şu anda adaya turist gelemiyor, yabancı müşterilerimiz gelemiyor.

Biz bunların yerine nasıl yenileri koyabiliriz diye oturup şirketimiz içerisinde değerlendirmeler yaptık. Pazarlama departmanımızda ciddi atılımlar yaparak dijital platformlarda yurt dışında reklam kampanyalarımızı yürütüyoruz.

Dünya kapanırken durmak yerine hem yatırım anlamında hem de pazarlama anlamında daha agresif bir pazarlama süreci izledik.

Satışlarımızda belli bir düşüş oldu ama belki de sıfır satış yapacakken iyi bir satış oranını yakaladık.

Biz bu stratejiyi, 2021 yılının ikinci altı ayını hedefleyerek belirledik.

2021 yılının haziran ayından itibaren pandeminin etkisinin azalacağını, uçuşların çoğalacağını ve yatırımcıların adaya gelebileceğini öngördük.

Soru: Girne’deki bir yatırımınızdan söz ettiniz. Girne’ye nasıl bakıyorsunuz? Neden Girne? Mağusa dışına ilk kez çıkıyorsunuz bu konu hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: Mağusa dışına ilk kez çıkıyoruz. Girne doğal yapısı olarak çok güzel. Biz Girne’de yatırım yapmayı uzun zamandır düşünüyorduk.

Bu dönemde biz pandemiden dolayı müstakil evlere kayma olabilir düşüncesi ile Girne’de bir araziye özel lux villa yapıyoruz.

Açıkçası Girne’yi bir görmek istiyoruz, verimli sonuçlar alırsak yatırımlara devam edeceğiz.

Soru: İnşaat sektörünü 2021’de nasıl görüyorsunuz?

Biz yatırım kararı alırken alt sektörlerimizi de düşündük. Eğer biz yatırım yapmazsak alt sektörlerimiz de zor duruma düşecekti. Bunların hepsinin yeniden toparlanması çok uzun süreler alacağından dolayı çalışmalarımıza devam ettik ve alt sektörlerimizi destekledik. Biz geleceğe yönelik ümitliyiz.

Kim ne derse desin pandemi süreci çok iyi yönetildi. Sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz.

Tüm dünyanın bilmediği tanımadığı bir süreçti. Biz genel olarak çok ciddi tedbirler almadan özgürce yaşamayı başardık. Alınan tedbirlerin etkili sonuçları sayesinde bugünleri yaşıyoruz.

Biz şu anda açıkçası bu durumu kendi reklam kampanyalarımızda kullanıyoruz.

Bugün burası bir ada ülkesidir. Kapılarını kapatarak hastalığı kısa sürede yenebilecek güvenli bir ülke durumunda.

Bundan sonraki süreçte kendi hayat kalitesini, özgürlüğünü, sağlığını daha fazla düşünenlerin adaya daha fazla yatırım yapacağını düşünüyoruz.

Soru: Yarattığınız konseptle ilgili reklam kampanyaları kabul görüyor mu?

Cevap: Şu anda açıkçası özellikle sosyal medyadan olsun diğer dijital platformlardan olsun ülkemize ve projelerimize ilgi yüksek. “Keşke orda olsak” diyorlar.

Sonuçta adamızın özgür yaşamı, iklimi yabancıların ilgisini çekiyor.

Soru: Kuzey Kıbrıs genelinde şu anda kaç proje devam ediyor?

Cevap: Şu anda devam eden “Grand Sapphire Resort and Residences” ile “Emerald Villas” projemiz var. “Northern PARK” ile “NorthernLAND PREMIER” projelerimiz öngörülen tarihlerde teslim edildi.

Soru: Dünya genelinde de ülkede de pandemi etkisi var. Aşı ile ilgili de önemli, gelişmeler var. Yeni döneme hazırlanırken, beklentileriniz nelerdir?

Cevap: Aşı ile birlikte uçuş özgürlüğü, seyehat özgürlüğü de dünyada yeni bir trend yaratacak. Güney Kıbrıs hem turizm, hem eğitim, hem inşaat sektörleri ile ilgili tarih vererek, rezervasyonlar almaya başladı. Biz de de bu açıdan çevremizde ve dünyamızda üretilen kararkları takip etmek, buna uygun aksiyon üretmek gerekiyor. Pandemiyi iyi yöneten bir ülkenin, ekonomiyi kötü yönetmesi beklenemez. Vakit kaybetmeden, dünyada ve çevremizde üretilen ve ekonomiyi ayağa kaldıracak kararların, ülkemizde de planlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor.(MHA)

