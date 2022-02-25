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Buğday fiyatları 13 yılın zirvesinde

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, küresel buğday piyasalarını derinden sarstı. Buğday fiyatları son 13 yılın en yüksek seviyesini gördü. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, artışın küresel enflasyonu tetikleyebileceğini söyledi

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Buğday fiyatları 13 yılın zirvesinde

Dünyanın en büyük buğday üreticisi ve ihracatçılarından olan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla buğday fiyatları arttı. 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

"Arz endişeleri buğday fiyatlarını yukarı doğru çıkardı"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, buğday fiyatlarının arz endişeleri nedeniyle yukarıya çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Hem Rusya hem Ukrayna ikisini beraber ele aldığımız zaman neredeyse yüzde 30'a yaklaşan bir küresel ihracat payına sahipler. Buradaki arzın bir anda kesilebilecek olması, arz endişeleri buğday fiyatlarını yukarıya doğru çıkarmış durumda. Bunun da etkileri maalesef bütün sektörlerde görülüyor."

"Enflasyona etkisi kaçınılmaz"

Buğday fiyatlarında yaşanan artışın küresel enflasyonu etkileyebileceğini öngören Ergezen şunları aktardı:

"Buğday tarafında yüzde 5'in üzerinde yükselişler vardı. Bunun da maalesef temel gıda maddesi olduğu için enflasyona etkisi kaçınılmaz olacaktır. Bu sadece Türkiye ya da bir bölge üzerinde olmayacak, maalesef küresel olarak etkileyecek."

"Arz sıkıntısında ülkeler mevcut stoklarını kullanabilir"

Yaşanabilecek arz sıkıntısı durumunda ise ülkelerin mevcut stokları önemli.

Ülkelerin ciddi stoklarının olduğunu belirten Ergezen, "Türkiye'de dahil olmak üzere stoklardan satış yapılabilmesi çözümlerden bir tanesi" dedi.

Ergezen, bir diğer çözümün ise tarım alanlarının genişletilmesine yönelik atılacak adımlar olduğunu söylüyor.

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