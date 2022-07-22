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Bu kez hem benzin hem mazotta indirime gidildi

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Bu kez hem benzin hem mazotta indirime gidildi
Akaryakıt fiyatlarında yeniden indirime gidildi. 95-98 oktan benzinde litrede 1.23TL , mazotta litrede 1 TL indirime gidildi.
95 oktan benzin 22.52 TL’den 21.29 TL, 98 oktan benzin 22.82 TL’den 21.59 TL’ye düştü.
Öte yandan Euro Diesel 24.86 TL’den 23.86 TL’ye, Gazyağı ise 23.23 TL’den, 22.23 TL’ye geriledi.
 
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