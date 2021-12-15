Bu kabus bitmeyecek mi?

Pahalılıktan ülke yandı kavruldu, birçok kişi evine ekmek götüremeyecek duruma geldi ama akaryakıt ile tüp gaza yine okkalı zamlar geldi. Dün akşam yapılan zamlarla benzin 12 TL’ye dayandı, tüp gaz ise 40 TL’lik zam ile 180 TL’ye çıktı

95 oktan benzine 1.28 TL, 98 oktan benzine 1.31 TL, Eurodizel ile Gazyağı’na da 1.14 TL zam yapıldı.Ülkede ardı ardına gelen zamlarla, ekonomik çıkmaza giren ve artık dayanacak gücü kalmayan vatandaşlara Bakanlar Kurulu’ndan bir zam darbesi daha geldi. Bakanlar Kurulu kararıyla akaryakıt fiyatlarına dün akşam bir zam daha yapıldı.Son olarak 6 Aralık’ta gelen zam ile 10 TL’nin üzerine çıkan benzinin fiyatı, dün akşam yine zamlandı.95 oktan benzin, 1. 28 TL’lik zam ile 10.37’den 11.65’e çıktı. 98 oktan benzin ise 1.31 TL’lik zam ile 10.58’den 11.89’a yükseltildi. Euro dizel ise 10.09’dan 11.23 TL’ye çıktı.Litresi 9.99 TL’den satılan gazyağının fiyatı ise 11.13 TL oldu.Zamlı fiyatlar, dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.Geçtiğimiz hafta yapılan düzenleme ile akaryakıt fiyatlarının belirlenme süreci 15 günde 1 yerine 6 günde 1’e düşürülmüştü.Akaryakıta yapılan zam haberinin şoku geçmeden dakikalar sonra bir zam haberi de tüp gazdan geldi.Ev tipi 10 kiloluk tüp gaza tek seferde 40 TL’lik zam getirildi.Mutfakların ve sobaların vazgeçilmezi tüp gazın fiyatı 140 TL’den 180 TL’ye çıktı. Söz konusu zam son iki yılda tüp gaza yapılan en büyük zam olarak kayıtlara geçti.10 kiloluk ev tipi tüp gaz fiyatlarında son iki yılda 9 kez fiyat değişimi yapılırken, özellikle son iki seferde yapılan zamlar tüketicinin cebini yaktı.2020 ve 2021 yıllarında yapılan 9 seferlik fiyat değişimlerinde sadece iki kez fiyat düşüşü oldu.Fiyat düşüşlerinde 5 TL ila 4 TL’lik düşüşe gidilirken, en büyük fiyat artışı 40 TL ile dün akşam yapıldı. Yine benzer orandaki fiyat artışı 33 TL ile içinde bulunduğumuz yılın Ekim ayında kayıtlara geçti.Buna göre; 28 Ağustos 2021’de 107 TL’den işlem gören 10 kiloluk ev tipi tüp gaz, 28 Ekim’de 140 TL’ye çıktı. 140 TL’lik tüp gaz fiyatları dün yapılan değişiklikle de 180 TL’ye çıktı.Akaryakıt ve tüp gaza peş peşe gelen bu zamlar artık halkı çileden çıkardı. Evinin kirasını, su ve elektrik faturası ile mutfak ihtiyaçlarını karşılamakta büyük zorluk çeken esnaf ve vatandaşlar, zam haberleri karşısında yine kabus yaşadı. Akaryakıttan kaynaklanacak zincirleme diğer zamlar da kapıya dayandı.