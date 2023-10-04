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Brent petrolün varil fiyatı $95,94 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $95,94 dolar
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Güne $91,32 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:24 itibarıyla %0,86 artışla $91,50'dan işlem görüyor. Dün en düşük $89,36, en yüksek $92,44 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $90,72 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 05.09.2023 tarihinde $86,74 ile son bir ayın en düşük, 28.09.2023 tarihinde ise $96,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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