Brent petrolün varil fiyatı $94,18 dolar

Güne $94,01 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:07 itibarıyla %0,64 artışla $94,30'dan işlem görüyor. Dün en düşük $91,78, en yüksek $94,36 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $93,70 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 24.08.2023 tarihinde $81,68 ile son bir ayın en düşük, 15.09.2023 tarihinde ise $94,75 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.