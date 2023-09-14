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Brent petrolün varil fiyatı $92,23 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $92,23 dolar
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Güne $92,14 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:07 itibarıyla %0,35 artışla $92,15'dan işlem görüyor. Dün en düşük $91,30, en yüksek $93,01 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $91,83 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 24.08.2023 tarihinde $81,68 ile son bir ayın en düşük, 13.09.2023 tarihinde ise $93,01 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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