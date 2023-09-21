Brent petrolün varil fiyatı $92,18 dolar

Güne $92,77 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:43 itibarıyla %0,10 azalışla $92,17'dan işlem görüyor. Dün en düşük $92,02, en yüksek $94,74 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $92,26 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 24.08.2023 tarihinde $81,68 ile son bir ayın en düşük, 19.09.2023 tarihinde ise $95,91 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.