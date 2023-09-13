Brent petrolün varil fiyatı $91.97 dolar

Güne $91,93 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:10 itibarıyla %0,49 artışla $92,10'dan işlem görüyor. Dün en düşük $90,28, en yüksek $92,61 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $91,65 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 24.08.2023 tarihinde $81,68 ile son bir ayın en düşük, 12.09.2023 tarihinde ise $92,61 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.