Brent petrolün varil fiyatı $91.68 dolar

Güne $92,56 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:44 itibarıyla %0,31 artışla $92,36'dan işlem görüyor. Dün en düşük $91,34, en yüksek $93,85 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $92,07 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 29.08.2023 tarihinde $83,30 ile son bir ayın en düşük, 19.09.2023 tarihinde ise $95,91 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.