Brent petrolün varil fiyatı $89,15 dolar

Güne $86,74 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:14 itibarıyla %0,59 azalışla $88,85'dan işlem görüyor. Dün en düşük $85,44, en yüksek $89,52 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $89,38 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 24.08.2023 tarihinde $81,68 ile son bir ayın en düşük, 04.09.2023 tarihinde ise $89,52 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.