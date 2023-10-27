Brent petrolün varil fiyatı 88,89 dolar

Güne $87,99 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:28 itibarıyla %2,10 artışla $89,26'dan işlem görüyor. Dün en düşük $86,68, en yüksek $90,48 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $87,42 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.10.2023 tarihinde $83,17 ile son bir ayın en düşük, 28.09.2023 tarihinde ise $96,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.