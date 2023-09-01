Brent petrolün varil fiyatı 87,30 dolar

Güne $85,44 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:38 itibarıyla %0,83 artışla $87,51'dan işlem görüyor. Dün en düşük $84,68, en yüksek $87,23 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $86,79 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 24.08.2023 tarihinde $81,68 ile son bir ayın en düşük, 10.08.2023 tarihinde ise $88,28 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.