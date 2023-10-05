Brent petrolün varil fiyatı $86.34 dolar

Güne $86,27 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:15 itibarıyla %0,93 artışla $86,51'dan işlem görüyor. Dün en düşük $85,43, en yüksek $91,98 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $85,71 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.10.2023 tarihinde $85,43 ile son bir ayın en düşük, 28.09.2023 tarihinde ise $96,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.