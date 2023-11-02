Brent petrolün varil fiyatı $86.05 dolar

Güne $85,49 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:18 itibarıyla %1,44 artışla $86,20'dan işlem görüyor. Dün en düşük $84,58, en yüksek $88,03 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $84,98 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.10.2023 tarihinde $83,17 ile son bir ayın en düşük, 20.10.2023 tarihinde ise $93,96 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.