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Brent petrolün varil fiyatı 85,94 dolar

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Yılbaşı tatili nedeniyle dün uluslararası piyasalarda işleme kapalı olan Brent petrolün varili 85,94 dolardan işlem görüyor.

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Brent petrolün varil fiyatı 85,94 dolar

Yılbaşı tatili nedeniyle dün uluslararası piyasalarda işleme kapalı olan Brent petrolün varili 85,94 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artarak 85,94 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,34 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki hareketlilikte, piyasalardaki zayıf talep endişelerine karşın küresel arz daralması beklentilerinin güçlü kalması etkili oldu.

Rusya'nın, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklaması piyasalarda küresel arz daralması endişelerini güçlendirerek, fiyatları desteklemeyi sürdürüyor.

Dünya ekonomilerinde resesyon beklentisi ve Çin'de artan Kovid-19 vaka sayıları ise petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmelenmeyi kısıtlıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, pazar günü yaptığı açıklamada, dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023'ün zor bir yıl olacağı uyarısında bulundu.

Georgieva, buna neden olarak ABD, Avrupa Birliği ve Çin gibi 3 büyük ekonomideki yavaşlamayı gösterdi.

Brent petrolde teknik olarak 86,23 ile 86,67 dolar aralığının direnç, 85,59 ile 84,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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