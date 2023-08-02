Brent petrolün varil fiyatı $85.66 dolar

Güne $85,82 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:06 itibarıyla %0,08 azalışla $85,64'dan işlem görüyor. Dün en düşük $84,23, en yüksek $85,86 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $85,71 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.07.2023 tarihinde $74,68 ile son bir ayın en düşük, 02.08.2023 tarihinde ise $86,18 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.