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Brent petrolün varil fiyatı $85.31 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $85.31 dolar
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Güne $85,75 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:59 itibarıyla %0,39 artışla $85,58'dan işlem görüyor. Dün en düşük $84,76, en yüksek $88,63 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $85,25 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 06.10.2023 tarihinde $83,17 ile son bir ayın en düşük, 28.09.2023 tarihinde ise $96,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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