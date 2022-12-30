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Brent petrolün varil fiyatı 84,03 dolardan işlem görüyor

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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,03 dolardan işlem görüyor.

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Brent petrolün varil fiyatı 84,03 dolardan işlem görüyor

Dün 84,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,68 artarak 84,03 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,92 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki artışta, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere Rusya'nın petrol ve petrol ürünü satışını yasaklayacağını duyurması etkili oldu.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan artış, petrol fiyatındaki yükselişi kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, stoklar geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 700 bin varil arttı. Ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 419 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Güçlenen resesyon göstergelerine karşın ABD Merkez Bankasının yapacağı faiz artışının, piyasa beklentilerini aşabileceği endişesi ve Çin'de artan Kovid-19 vaka sayıları petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenmeleri kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,28 ile 84,59 dolar aralığının direnç, 83,35 ile 82,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.​​​​​​​

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