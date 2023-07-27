Brent petrolün varil fiyatı 83,37 dolar

Güne $82,73 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:46 itibarıyla %0,81 artışla $83,32'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,27, en yüksek $83,69 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,65 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 28.06.2023 tarihinde $71,80 ile son bir ayın en düşük, 27.07.2023 tarihinde ise $83,69 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.