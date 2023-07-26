Brent petrolün varil fiyatı $83,22 dolar

Güne $83,01 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:37 itibarıyla %0,36 artışla $83,24'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,99, en yüksek $83,62 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,94 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 28.06.2023 tarihinde $71,80 ile son bir ayın en düşük, 25.07.2023 tarihinde ise $83,62 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.