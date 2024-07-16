Brent petrolün varil fiyatı $82.92 dolar

Güne $84,34 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:49 itibarıyla %0,47 azalışla $83,96'dan işlem görüyor. Dün en düşük $83,88, en yüksek $84,79 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $84,36 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 17.06.2024 tarihinde $81,74 ile son bir ayın en düşük, 05.07.2024 tarihinde ise $87,71 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.