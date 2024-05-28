Brent petrolün varil fiyatı $82.85 dolar

Güne $82,81 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:00 itibarıyla %0,04 artışla $82,87'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,87, en yüksek $82,97 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,84 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 24.05.2024 tarihinde $80,47 ile son bir ayın en düşük, 29.04.2024 tarihinde ise $88,92 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.