Brent petrolün varil fiyatı $82.85 dolar

Güne $82,75 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:12 itibarıyla %0,41 azalışla $82,63'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,57, en yüksek $83,83 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,97 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 05.02.2024 tarihinde $76,60 ile son bir ayın en düşük, 29.01.2024 tarihinde ise $84,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.