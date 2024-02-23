banner913
banner932
Dürüst çiftine tutuklama şoku
Dürüst çiftine tutuklama şoku
14 0
Sister Firdevs’i kaybettik
Sister Firdevs’i kaybettik
6 0
 
Basketbol Büyükler EXtend Ligi kuraları çekildi
Basketbol Büyükler EXtend Ligi kuraları çekildi
15 0
En fazla yağış Kantara’da kaydedildi
En fazla yağış Kantara’da kaydedildi
39 0
KTSO üyeleri Dubai’de
KTSO üyeleri Dubai’de
20 0
LTB'de sistem yenilemesinden dolayı bazı işlemler yapılamayacak
LTB'de sistem yenilemesinden dolayı bazı işlemler yapılamayacak
17 0
YDÜ’nün KKTC Öğrenci Yerleştirme Sınavı 25 Mayıs’ta
YDÜ’nün KKTC Öğrenci Yerleştirme Sınavı 25 Mayıs’ta
37 0
banner1012

Brent petrolün varil fiyatı $82.85 dolar

banner974
Brent petrolün varil fiyatı $82.85 dolar
banner971

Güne $82,75 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:12 itibarıyla %0,41 azalışla $82,63'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,57, en yüksek $83,83 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,97 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 05.02.2024 tarihinde $76,60 ile son bir ayın en düşük, 29.01.2024 tarihinde ise $84,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.