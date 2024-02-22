Brent petrolün varil fiyatı $82.82 dolar

Güne $82,38 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:55 itibarıyla %1,14 artışla $83,33'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,07, en yüksek $83,08 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,39 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 05.02.2024 tarihinde $76,60 ile son bir ayın en düşük, 29.01.2024 tarihinde ise $84,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.