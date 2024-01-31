Brent petrolün varil fiyatı $82.43 dolar

Güne $82,82 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:41 itibarıyla %0,23 azalışla $82,42'dan işlem görüyor. Dün en düşük $80,87, en yüksek $83,24 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,55 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 03.01.2024 tarihinde $74,77 ile son bir ayın en düşük, 29.01.2024 tarihinde ise $84,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.