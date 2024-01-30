Brent petrolün varil fiyatı $82.21 dolar

Güne $82,19 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:06 itibarıyla %0,26 artışla $82,39'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,49, en yüksek $84,57 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,18 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 03.01.2024 tarihinde $74,77 ile son bir ayın en düşük, 29.01.2024 tarihinde ise $84,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.