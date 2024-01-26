Brent petrolün varil fiyatı $81.80 dolar

Güne $82,21 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:24 itibarıyla %0,17 azalışla $81,83'dan işlem görüyor. Dün en düşük $79,75, en yüksek $82,55 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $81,97 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 03.01.2024 tarihinde $74,77 ile son bir ayın en düşük, 25.01.2024 tarihinde ise $82,55 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.