banner913
banner932
Rum Yönetimi’ne enerji için işbirliği çağrısı
Rum Yönetimi’ne enerji için işbirliği çağrısı
10 0
"Böyle bir yapıda hiçbirimiz güvende olmayız"
10 0
 
Türkiye’den PGM’ye büyük katkı
Türkiye’den PGM’ye büyük katkı
15 0
BTM 1. Lig’de ikinci devre zorlu maçlarla başlayacak
BTM 1. Lig’de ikinci devre zorlu maçlarla başlayacak
43 0
“Girne” belgeseli çekilecek
“Girne” belgeseli çekilecek
15 0
Gönyeli Polis Karakolu, vatandaşların asayişi için hazır
Gönyeli Polis Karakolu, vatandaşların asayişi için hazır
29 0
Güney’e elektrik için 19 milyon dolar ödedik
Güney’e elektrik için 19 milyon dolar ödedik
19 0
banner1012
banner985

Brent petrolün varil fiyatı $81.80 dolar

banner974
Brent petrolün varil fiyatı $81.80 dolar
banner971

Güne $82,21 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:24 itibarıyla %0,17 azalışla $81,83'dan işlem görüyor. Dün en düşük $79,75, en yüksek $82,55 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $81,97 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 03.01.2024 tarihinde $74,77 ile son bir ayın en düşük, 25.01.2024 tarihinde ise $82,55 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.