Brent petrolün varil fiyatı $81.51 dolar

Güne $81,76 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:39 itibarıyla %0,05 azalışla $81,75'dan işlem görüyor. Dün en düşük $78,97, en yüksek $82,23 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $81,87 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 17.01.2024 tarihinde $76,31 ile son bir ayın en düşük, 29.01.2024 tarihinde ise $84,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.