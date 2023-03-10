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Brent petrolün varil fiyatı $81.32 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $81.32 dolar
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Güne $81,69 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:20 itibarıyla %0,33 azalışla $81,42'dan işlem görüyor. Dün en düşük $81,60, en yüksek $84,16 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $81,69 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 23.02.2023 tarihinde $80,43 ile son bir ayın en düşük, 14.02.2023 tarihinde ise $86,95 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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