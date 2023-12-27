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Brent petrolün varil fiyatı $81.02 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $81.02 dolar
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Güne $80,62 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:25 itibarıyla %0,45 artışla $80,95'dan işlem görüyor. Dün en düşük $78,43, en yüksek $81,57 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $80,59 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 13.12.2023 tarihinde $72,32 ile son bir ayın en düşük, 30.11.2023 tarihinde ise $84,81 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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