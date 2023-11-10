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Brent petrolün varil fiyatı $80.94 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $80.94 dolar
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Güne $80,04 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:28 itibarıyla %1,25 artışla $80,82'dan işlem görüyor. Dün en düşük $79,42, en yüksek $81,92 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $80,04 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 08.11.2023 tarihinde $79,20 ile son bir ayın en düşük, 20.10.2023 tarihinde ise $93,96 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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